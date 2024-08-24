На Рождество – экскурсии в Оше

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Оше на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Ош
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 35 за всё до 2 чел.
Ош - город хлебный
На машине
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от 40 за всё до 2 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 10:30
10 сен в 09:00
от 40 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 августа 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Мы туристы с ограничением здоровья(плохо слышим), но нам было комфортно на экскурсии. Гид старался говорить так, чтобы мы его услышали и поняли. В конце экскурсии был приятный бонус- горячий зелёный чай- в такую жару(+38), самое то!!!
  • А
    Анна
    10 августа 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Прекрасная экскурсия! Атабек отличный гид! Осталось замечательное впечатление от города!
  • Ю
    Юлия
    6 августа 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Замечательная экскурсия. Очень интересно Атабек погрузит вас в исторический контекст, проведет по знаковым местам города, заканчивается экскурсия тоже очень удачно, возле музея - можно сразу после запланировать его посещение.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Отлично))) Интересно, живо, познавательно. Случилась хорошая, душевная компания на время пребывания в Оше ☀️🫶🏼 Спасибо!
    Отлично)))
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Все прошло замечательно. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Ош - город хлебный
    Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее
    читать дальше

    в них. И Атабек составил для нас отличный маршрут: утром мы отправились в пекарню, затем прогулялись по Сулейман-Тоо и посетили музей. Затем спустились к местному рынку, где приобрели и гостинцы для родных, и продукты для плова, а позже приготовили и сам плов. Интересно было не только с точки зрения исторической и этнической, когда ты идешь с человеком по его родным улицам, это больше напоминает визит к дальним родственникам! Очень душевно и комфортно! Однозначно рекомендую всем! Кроме того, Атабек порекомендовал нам водителя для посещения Кыргыз-Ата. И эта поездка также была незабываемой! Комфорт и просто невероятные пейзажи гарантированы! И Хотя туристический сезон еще не начался, благодаря Атабеку, нас накормили жареной форелью в юрте, что было крайне уместно после хорошей пешей прогулки. Еще раз спасибо!

  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Ош - город хлебный
    Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош - город хлебный
    Самому испечь хлеб, это ли не мечта современного человека, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оше
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Ош
  2. Ош - город хлебный
  3. Ош: восхождение на Трон Соломона
Сколько стоит экскурсия по Ошу в сентябре 2024
Сейчас в Оше в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оше (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 35 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам