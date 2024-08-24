2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €35 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от €40 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 10:30
10 сен в 09:00
от €40 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 августа 2024Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
- ЕЕлена15 августа 2024Мы туристы с ограничением здоровья(плохо слышим), но нам было комфортно на экскурсии. Гид старался говорить так, чтобы мы его услышали и поняли. В конце экскурсии был приятный бонус- горячий зелёный чай- в такую жару(+38), самое то!!!
- ААнна10 августа 2024Прекрасная экскурсия! Атабек отличный гид! Осталось замечательное впечатление от города!
- ЮЮлия6 августа 2024Замечательная экскурсия. Очень интересно Атабек погрузит вас в исторический контекст, проведет по знаковым местам города, заканчивается экскурсия тоже очень удачно, возле музея - можно сразу после запланировать его посещение.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Отлично))) Интересно, живо, познавательно. Случилась хорошая, душевная компания на время пребывания в Оше ☀️🫶🏼 Спасибо!
- ММарина5 мая 2024Все прошло замечательно. Всем рекомендую
- ТТатьяна31 марта 2024Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее
- ИИрина16 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
- ААндрей11 апреля 2023Самому испечь хлеб, это ли не мечта современного человека, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ошу в сентябре 2024
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