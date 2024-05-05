2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на священную гору Сулайман-Тоо с посещением пещерного музея
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €40 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
7 авг в 14:00
от €100 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €30 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 мая 2024Все прошло замечательно. Всем рекомендую
- ММарина28 апреля 2024Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида. Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
- ККристина15 августа 20232 часа пролетели незаметно. Считаю, что это главный показатель. У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Ошу в августе 2024
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