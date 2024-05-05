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Атабек смог нас влюбить в город. Было очень интересно и очень познавательно. Спасибо! Мы с мужем впервые были в средней Азии. Теперь всерьез задумались вернуться и познакомиться ближе. История и истории в сочетании с актуальной жизнью города и страны, рекомендации по местам… все супер! Очень душевная и приятная прогулка вышла.