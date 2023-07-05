Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина

Взойти на пятитысячник, научиться торговаться и искупаться в ледниковых озёрах

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся не просто в трекинг-тур — мы почувствуем себя настоящими альпинистами, совершим восхождение на пик Юхина, поживём в условиях высокогорья и пообщаемся со спортсменами, собирающимися покорить легендарный пик Ленина.

Программа собрана с учётом правил акклиматизации — будем постепенно набирать высоту, гулять по окрестностям и учиться правильно дышать.

А ещё познакомимся с бытом и культурой киргизов, попробуем национальную кухню и купим необычные сувениры на восточном рынке Оша.
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Путешествие на высоте: восхождение на пик Юхина и трекинг в окрестностях пика Ленина
Ближайшие даты:
5
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 16 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Ош, до 14:00
Завершение: Аэропорт города Ош, выбирайте рейсы после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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