Отправляемся не просто в трекинг-тур — мы почувствуем себя настоящими альпинистами, совершим восхождение на пик Юхина, поживём в условиях высокогорья и пообщаемся со спортсменами, собирающимися покорить легендарный пик Ленина. Программа собрана с учётом правил акклиматизации — будем постепенно набирать высоту, гулять по окрестностям и учиться правильно дышать. А ещё познакомимся с бытом и культурой киргизов, попробуем национальную кухню и купим необычные сувениры на восточном рынке Оша.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 16 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.