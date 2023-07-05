Взойти на пятитысячник, научиться торговаться и искупаться в ледниковых озёрах
Отправляемся не просто в трекинг-тур — мы почувствуем себя настоящими альпинистами, совершим восхождение на пик Юхина, поживём в условиях высокогорья и пообщаемся со спортсменами, собирающимися покорить легендарный пик Ленина.
Программа собрана с учётом правил акклиматизации — будем постепенно набирать высоту, гулять по окрестностям и учиться правильно дышать.
А ещё познакомимся с бытом и культурой киргизов, попробуем национальную кухню и купим необычные сувениры на восточном рынке Оша.
Программа собрана с учётом правил акклиматизации — будем постепенно набирать высоту, гулять по окрестностям и учиться правильно дышать.
А ещё познакомимся с бытом и культурой киргизов, попробуем национальную кухню и купим необычные сувениры на восточном рынке Оша.
Ближайшие даты:
5
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 16 лет.
1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.
2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.
3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт города Ош, до 14:00Завершение: Аэропорт города Ош, выбирайте рейсы после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Оше
Для нас путешествие - это искусство. Мы тщательно продумываем наши путешествия, наполняем их уникальными маршрутами и деталями - в результате получается путешествие с удовольствием полное счастливых моментов! Наши гиды умеют распределять нагрузку так, чтобы удовольствие от маршрута получили люди с разной физической подготовкой. В команде гидов чаще всего работает: гид со спортивным и альпинистским опытом (ответственный за безопасность) и гид-душа компании (ответственный за атмосферу похода).
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Дата и количество участников выбирается при бронировании