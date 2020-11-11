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Летим в Баотоу

Как добраться до Баотоу на самолёте

В Баотоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baotou Airport» вам не избежать

Список аэропортов Баотоу

  1. Баотоу BAV
    Baotou Airport

Самые дешёвые билеты в Баотоу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇨🇳Пекина4 9201ч 30м
11.11.2020из 🇨🇳Сиани5 7211ч 25м
11.11.2020из 🇨🇳Саньи5 81819ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу8 53128ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Урумчей11 97639ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Баотоу