Как добраться до Баотоу на самолёте
В Баотоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baotou Airport» вам не избежать
Список аэропортов Баотоу
- Баотоу BAVBaotou Airport
Самые дешёвые билеты в Баотоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 920
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Сиани
|5 721
|1ч 25м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|5 818
|19ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|8 531
|28ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|11 976
|39ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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