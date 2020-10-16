  1. Китай

Летим в Бэйхай

Как добраться до Бэйхая на самолёте

В Бэйхае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Beihai Fucheng Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бэйхая

  1. Бэйхай BHY
    Beihai Fucheng Airport

Самые дешёвые билеты в Бэйхай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇳Ухани2 8062ч 15м
22.11.2020из 🇨🇳Ланьчжоу3 1452ч 55м
20.10.2020из 🇨🇳Хэфэй3 8882ч 50м
15.11.2020из 🇨🇳Наньчана4 0642ч 5м
17.10.2020из 🇨🇳Сиани5 6652ч 50м
19.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу5 9293ч 15м
22.10.2020из 🇨🇳Чэнду6 5712ч 15м
01.11.2020из 🇨🇳Пекина8 80119ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Харбина9 9435ч 10м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бэйхая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу и Гуйлинь

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону