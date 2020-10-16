Как добраться до Бэйхая на самолёте
В Бэйхае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Beihai Fucheng Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бэйхая
- Бэйхай BHYBeihai Fucheng Airport
Самые дешёвые билеты в Бэйхай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|2 806
|2ч 15м
|22.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|3 145
|2ч 55м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|3 888
|2ч 50м
|15.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|4 064
|2ч 5м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|5 665
|2ч 50м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|5 929
|3ч 15м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 571
|2ч 15м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|8 801
|19ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|9 943
|5ч 10м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бэйхая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бэйхая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу и Гуйлинь
- 16.10.202025.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону