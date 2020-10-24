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Как добраться до Чанчуни на самолёте

В Чанчуни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changchun Longjia International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чанчуни

  1. Чанчунь CGQ
    Changchun Longjia International Airport

Самые дешёвые билеты в Чанчунь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇨🇳Циндао3 8391ч 55м
14.10.2020из 🇨🇳Нанкина4 1172ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Чунцина5 56120ч 5м (⇵1)
04.12.2020из 🇨🇳Наньчана5 9522ч 55м
26.10.2020из 🇨🇳Саньи6 5366ч 15м
10.11.2020из 🇨🇳Ляньюньгана7 2251ч 55м
19.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни7 6585ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇨🇳Хэйхэ13 24522ч 55м (⇵2)
13.02.2021из 🇨🇳Яньчэн13 29026ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы21 57931ч 45м (⇵2)
10.12.2020из Сеула26 84920ч 35м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Новосибирска29 65432ч 55м (⇵2)
22.11.2020из 🇻🇳Ханоя34 39126ч 35м (⇵1)
05.12.2020из 🇺🇦Киева36 08834ч 55м (⇵2)
05.01.2021из 🇰🇿Алматы43 91430ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇬Сингапура45 76830ч 20м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇸Гонолулу56 06528ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка87 25528ч 45м (⇵1)
28.11.2020из 🇲🇦Касабланки111 69245ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чанчуни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Датун, Гонконг, Пхукет, Шанхай и Цзинань

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чанчуни