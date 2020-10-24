Как добраться до Чанчуни на самолёте
В Чанчуни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changchun Longjia International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чанчуни
- Чанчунь CGQChangchun Longjia International Airport
Самые дешёвые билеты в Чанчунь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|3 839
|1ч 55м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|4 117
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|5 561
|20ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|5 952
|2ч 55м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Саньи
|6 536
|6ч 15м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ляньюньгана
|7 225
|1ч 55м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|7 658
|5ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇳Хэйхэ
|13 245
|22ч 55м (⇵2)
|13.02.2021
|из 🇨🇳Яньчэн
|13 290
|26ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 579
|31ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из Сеула
|26 849
|20ч 35м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|29 654
|32ч 55м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|34 391
|26ч 35м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 088
|34ч 55м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|43 914
|30ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|45 768
|30ч 20м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|56 065
|28ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|87 255
|28ч 45м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|111 692
|45ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чанчуни
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чанчуни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Датун, Гонконг, Пхукет, Шанхай и Цзинань
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