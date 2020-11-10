Как добраться до Чанчжоу на самолёте
В Чанчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changzhou Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чанчжоу
- Чанчжоу CZXChangzhou Airport
Самые дешёвые билеты в Чанчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 537
|2ч 25м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|7 422
|16ч 35м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇯🇵Осаки
|19 159
|27ч 55м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇯🇵Фукуоки
|21 511
|40ч 50м (⇵2)
|25.08.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|40 772
|41ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|60 428
|39ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|136 377
|46ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чанчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чанчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хайкоу и Линьцан
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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону