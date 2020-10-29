Как добраться до Чанши на самолёте
В Чанше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changsha Huanghua Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чанши
- Чанша CSXChangsha Huanghua Airport
Самые дешёвые билеты в Чаншу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|2 603
|2ч
|21.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|3 016
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|3 463
|1ч 35м
|27.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|3 572
|1ч 20м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|4 014
|2ч 20м
|24.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|4 161
|1ч 55м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|4 327
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|4 347
|1ч 50м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|4 702
|2ч 25м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|4 793
|1ч 35м
|22.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 931
|4ч 40м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|5 046
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|5 046
|1ч 40м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|5 109
|2ч 15м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|5 402
|1ч 25м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Синина
|6 102
|2ч 25м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|6 400
|2ч 15м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|6 652
|2ч 20м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|6 850
|2ч 5м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|6 861
|3ч 20м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Ляньюньгана
|7 015
|2ч
|12.11.2020
|из 🇨🇳Мяньяна
|7 192
|1ч 50м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Янчжоу
|8 000
|25ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Ордоса
|11 168
|28ч (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇨🇳Сянфани
|12 042
|25ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Лхасы
|16 076
|7ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из Гонконга
|16 441
|20ч 35м (⇵1)
|15.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|17 560
|25ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|21 349
|37ч 29м (⇵2)
|04.09.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|31 931
|18ч 15м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇺🇦Киева
|35 996
|22ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|36 974
|32ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|43 192
|44ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|54 659
|55ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|66 797
|29ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|101 085
|43ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|135 630
|36ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|149 268
|37ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|170 817
|53ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|172 378
|20ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|227 861
|32ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чанши
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чанши, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чунцин, Чэнду, Лицзян, Лхаса и Нинбо
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