Как добраться до Чэнду на самолёте
В Чэнду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chengdu Shuangliu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чэнду
- Чэнду CTUChengdu Shuangliu International Airport
Самые дешёвые билеты в Чэнду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|3 785
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|4 027
|4ч 50м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 640
|3ч 10м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|5 203
|2ч 5м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|5 245
|3ч 35м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Синина
|5 275
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|5 285
|1ч 25м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|5 310
|3ч 5м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Иньчуани
|5 519
|2ч
|27.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|5 569
|2ч 45м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|5 619
|2ч 15м
|14.11.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|5 706
|2ч 40м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|5 977
|2ч 15м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Кандина
|5 981
|55м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|6 043
|4ч 20м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|6 193
|2ч 15м
|03.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|6 479
|2ч 45м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|6 597
|2ч 55м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Даляни
|6 766
|4ч 30м
|13.11.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|6 881
|5ч 25м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|6 960
|2ч 45м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|6 994
|4ч 35м
|05.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|7 080
|2ч 35м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|7 302
|3ч 5м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|7 419
|16ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|7 429
|5ч 10м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|7 792
|5ч
|11.11.2020
|из 🇨🇳Сюйчжоу
|8 353
|3ч
|11.11.2020
|из 🇨🇳Дзинхонга
|9 398
|2ч 55м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|9 484
|11ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Ганьчжоу
|9 863
|2ч 40м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Корлы
|9 976
|4ч 50м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чжанцзяцзе
|10 623
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Паньчжихуы
|11 337
|1ч 15м
|20.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|11 777
|8ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Лхасы
|12 500
|3ч 45м
|15.10.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|15 259
|22ч 35м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|16 119
|28ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чамдо
|16 595
|1ч 20м
|03.12.2020
|из 🇨🇳Кашгара
|16 742
|8ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇳Чичжоу
|17 613
|13ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из Гонконга
|18 892
|25ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|20 284
|3ч
|04.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|22 416
|43ч 55м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 637
|43ч (⇵2)
|03.12.2020
|из Сеула
|23 732
|18ч 55м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|24 750
|30ч 40м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|29 095
|16ч 20м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 463
|16ч 40м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|34 307
|27ч 30м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|34 595
|26ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|34 948
|25ч 40м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|35 772
|34ч 50м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|36 906
|39ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|38 379
|28ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 534
|47ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|40 217
|30ч 25м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇺🇸Буффало
|41 292
|26ч 55м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|41 990
|38ч 25м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇵🇰Карачей
|42 908
|24ч 20м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|44 963
|16ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|46 806
|30ч 15м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|50 447
|42ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|50 648
|57ч 50м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|54 375
|49ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|59 429
|31ч 15м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|62 076
|24ч 55м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|62 437
|43ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|64 098
|35ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|67 762
|20ч 15м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇩🇿Алжира
|71 957
|37ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|75 577
|36ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|80 334
|34ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|83 561
|23ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|83 580
|24ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|89 430
|24ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|91 413
|13ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|92 731
|41ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|98 560
|36ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Далласа
|110 694
|28ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|118 670
|33ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Фредериктона
|125 527
|28ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|132 646
|26ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|136 393
|31ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|159 395
|34ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|164 170
|43ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|176 021
|51ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|208 039
|43ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из Абиджана
|214 153
|50ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|298 559
|45ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|383 260
|41ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чэнду
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чэнду, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бэйхай, Пекин, Кейптаун, Нанкин и Наньнин
- 14.02.202105.03.2021
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