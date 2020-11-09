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Как добраться до Чэнду на самолёте

В Чэнду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chengdu Shuangliu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чэнду

  1. Чэнду CTU
    Chengdu Shuangliu International Airport

Самые дешёвые билеты в Чэнду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇨🇳Ланьчжоу3 7851ч 40м
13.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу4 0274ч 50м
20.10.2020из 🇨🇳Пекина4 6403ч 10м
16.10.2020из 🇨🇳Наньнина5 2032ч 5м
17.10.2020из 🇨🇳Шанхая5 2453ч 35м
14.10.2020из 🇨🇳Синина5 2751ч 40м
15.10.2020из 🇨🇳Гуйяна5 2851ч 25м
14.10.2020из 🇨🇳Уси5 3103ч 5м
01.11.2020из 🇨🇳Иньчуани5 519
27.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу5 5692ч 45м
19.10.2020из 🇨🇳Ухани5 6192ч 15м
14.11.2020из 🇨🇳Хэфэй5 7062ч 40м
13.10.2020из 🇨🇳Тайюани5 9772ч 15м
08.11.2020из 🇨🇳Кандина5 98155м
20.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни6 0434ч 20м
14.10.2020из 🇨🇳Хайкоу6 1932ч 15м
03.11.2020из 🇨🇳Цзинани6 4792ч 45м
16.10.2020из 🇨🇳Тяньцзини6 5972ч 55м
13.10.2020из 🇨🇳Даляни6 7664ч 30м
13.11.2020из 🇨🇳Яньтая6 8815ч 25м
13.10.2020из 🇨🇳Вэньчжоу6 9602ч 45м
10.11.2020из 🇨🇳Шэньяна6 9944ч 35м
05.11.2020из 🇨🇳Наньчана7 0802ч 35м
11.11.2020из 🇨🇳Нанкина7 3023ч 5м
16.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана7 41916ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу7 4295ч 10м
15.10.2020из 🇨🇳Циндао7 792
11.11.2020из 🇨🇳Сюйчжоу8 353
11.11.2020из 🇨🇳Дзинхонга9 3982ч 55м
16.10.2020из 🇨🇳Урумчей9 48411ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Ганьчжоу9 8632ч 40м
16.10.2020из 🇨🇳Корлы9 9764ч 50м
11.11.2020из 🇨🇳Чжанцзяцзе10 6231ч 40м
09.11.2020из 🇨🇳Паньчжихуы11 3371ч 15м
20.01.2021из 🇵🇭Манилы11 7778ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Лхасы12 5003ч 45м
15.10.2020из 🇹🇼Тайбэй15 25922ч 35м (⇵1)
14.12.2020из 🇸🇬Сингапура16 11928ч (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Чамдо16 5951ч 20м
03.12.2020из 🇨🇳Кашгара16 7428ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇨🇳Чичжоу17 61313ч 40м (⇵1)
10.11.2020из Гонконга18 89225ч (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇭Бангкока20 284
04.12.2020из 🇻🇳Ханоя22 41643ч 55м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы23 63743ч (⇵2)
03.12.2020из Сеула23 73218ч 55м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Новосибирска24 75030ч 40м (⇵2)
15.11.2020из 🇮🇩Бали29 09516ч 20м (⇵1)
17.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга31 46316ч 40м (⇵2)
02.03.2021из 🇺🇦Киева34 30727ч 30м (⇵2)
04.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)34 59526ч (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇩Джакарты34 94825ч 40м (⇵2)
06.01.2021из 🇨🇦Ванкувера35 77234ч 50м (⇵2)
10.03.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса36 90639ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Казани38 37928ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇾Минска39 53447ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇷Парижа40 21730ч 25м (⇵2)
31.03.2021из 🇺🇸Буффало41 29226ч 55м (⇵2)
24.12.2020из 🇹🇷Стамбула41 99038ч 25м (⇵2)
10.12.2020из 🇵🇰Карачей42 90824ч 20м (⇵2)
07.12.2020из 🇦🇺Мельбурна44 96316ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇦Монреаля46 80630ч 15м (⇵2)
06.12.2020из 🇺🇿Ташкента50 44742ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇸Гонолулу50 64857ч 50м (⇵2)
21.11.2020из 🇨🇭Цюриха54 37549ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇪🇬Каира59 42931ч 15м (⇵2)
10.03.2021из 🇺🇸Онтарио62 07624ч 55м (⇵2)
18.11.2020из 🇨🇦Торонто62 43743ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇱🇻Риги64 09835ч (⇵2)
11.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга67 76220ч 15м (⇵1)
07.12.2020из 🇩🇿Алжира71 95737ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка75 57736ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇦🇪Дубая80 33434ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско83 56123ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇭🇺Будапешта83 58024ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇶🇦Дохи89 43024ч 15м (⇵2)
14.11.2020из 🇰🇭Пномпени91 41313ч 30м (⇵1)
12.11.2020из 🇩🇰Копенгагена92 73141ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Сиэтла98 56036ч (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Далласа110 69428ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇸Мадрида118 67033ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇦Фредериктона125 52728ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура132 64626ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Алматы136 39331ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇭Аккры159 39534ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇰Исламабада164 17043ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇱🇰Коломбо176 02151ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Атланты208 03943ч 50м (⇵2)
16.11.2020из Абиджана214 15350ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива298 55945ч 25м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону383 26041ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чэнду