7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$506 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$580 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$882 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июля 2024Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
- ААнастасия4 июня 2024Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому
- ЮЮрий7 января 2024Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции! Спасибо за экскурсию! Обязательно приедем снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2024
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