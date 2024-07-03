На Рождество – экскурсии в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Чэнду на русском языке, цены от $506. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
14 сен в 10:00
15 сен в 08:00
$580 за всё до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
14 сен в 10:00
15 сен в 08:00
$506 за всё до 5 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
$882 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июля 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
    Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому
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    остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое место. Ни капли не пожалели. Из отеля нас забрали на комфортабельном 6 местном авто, водитель очень вежливый (соблюдал все правила). В холе отеля нас ожидала девушка отлично говорящая на русском (это и был наш гид). На протяжении всего пути она рассказывала нам интересные и запоминающиеся факты как непосредственно о Чэнду, так и в принципе о Китае. Отвечала максимально развернуто на любые вопросы. Экскурсия оказалась весьма захватывающей, и все благодаря гиду. В Китае достаточно сложно со всеми сервисами (как передвижения, так и оплаты билетов в различных туристических местах, если у вас нет настроенного приложения alipay или wechat вы ничего не можете сделать самостоятельно). Банковские карты практически всех русских банков не работают (у нас был рабочий вариант карта газпрома с unionpay), но и ей мы не везде могли рассчитаться. Так вот наличие гида существенно сглаживает все эти неудобства. За экскурсию мы оплатили наличными. Статую будды мы посмотрели как с воды, так и непосредственно поднялись к ней пройдя путь в 303 ступени. Масштабы этого памятника охраняемого ЮНЭСКО впечатляют, дух истории в 4000 лет прямо пропитывает это место. Очень рекомендуем к посещению, точно не пожалеете. Далее организаторами было предложено посещение древнего города в сопровождении нашего гида в качестве бонуса. Там нам тоже очень понравилось. Огромное спасибо Лилии за ее внимание и помощь в решении любых наших запросов! Экскурсия заняла практически весь день уехав из отеля в 11 мы вернулись около 21:30, но это того стоит!

    Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть
  • Ю
    Юрий
    7 января 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции! Спасибо за экскурсию! Обязательно приедем снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На Рождество»

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  1. Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
  2. Чэнду: старый район + заповедник больших панд
  3. Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в сентябре 2024
Сейчас в Чэнду в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 506 до 882. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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