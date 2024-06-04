Индивидуальная
8 часов
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
$580 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
5 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$506 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
6 июля в 07:00
7 июля в 07:00
$882 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому
- ЮЮрий7 января 2024Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции! Спасибо за экскурсию! Обязательно приедем снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июле 2024
Сейчас в Чэнду в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 506 до 882. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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