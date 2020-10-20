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Как добраться до Чунцина на самолёте

В Чунцине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chongqing Jiangbei International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чунцина

  1. Чунцин CKG
    Chongqing Jiangbei International Airport

Самые дешёвые билеты в Чунцин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇨🇳Нанкина3 7852ч 20м
20.10.2020из 🇨🇳Чанши3 9413ч 20м
23.11.2020из 🇨🇳Шанхая3 9942ч 55м
17.10.2020из 🇨🇳Уси4 0132ч 20м
21.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу4 0282ч 30м
14.10.2020из 🇨🇳Вэньчжоу4 1632ч 35м
15.10.2020из 🇨🇳Ухани4 3511ч 45м
11.11.2020из 🇨🇳Тяньцзини4 3942ч 50м
17.10.2020из 🇨🇳Чанчжоу4 4722ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Сямыни4 4734ч 20м
11.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана4 5272ч 25м
30.11.2020из 🇨🇳Цзинани4 5872ч 30м
05.12.2020из 🇨🇳Куньмина4 6141ч 35м
20.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу4 954
08.11.2020из 🇨🇳Наньчана5 1192ч 10м
27.10.2020из 🇨🇳Пекина5 1522ч 55м
31.10.2020из 🇨🇳Хэфэй5 2462ч 25м
20.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни5 2752ч 10м
09.11.2020из 🇨🇳Иу5 3902ч 35м
12.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу5 5942ч 15м
25.10.2020из 🇨🇳Циндао5 6193ч 5м
01.11.2020из 🇨🇳Шаньтоу5 7902ч 30м
22.12.2020из 🇨🇳Чжухая6 0882ч 35м
20.10.2020из 🇨🇳Чичжоу6 3072ч 30м
01.11.2020из 🇨🇳Сиани6 4201ч 20м
25.10.2020из 🇨🇳Хуайани6 5362ч 35м
14.11.2020из 🇨🇳Фучжоу6 6874ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Чжанцзяцзе8 0281ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Шэньяна8 0285ч 40м
13.10.2020из 🇨🇳Чэнду8 7439ч 45м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇳Ляньюньгана9 391 (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Лояна9 59724ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇳Линьи9 95313ч 10м (⇵1)
04.01.2021из 🇨🇳Чанчуни10 1258ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇳Чифэн11 11235ч (⇵2)
18.01.2021из 🇸🇬Сингапура13 58811ч 35м (⇵1)
07.02.2021из 🇨🇳Саньи15 8012ч 20м
21.01.2021из 🇯🇵Токио16 82128ч 10м (⇵1)
20.10.2020из Гонконга17 76311ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Цзючжайгоу17 85713ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇼Тайбэй21 25513ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇼Гаосюн22 34013ч 25м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Москвы22 68631ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇳Кандина30 73927ч 10м (⇵2)
03.12.2020из Сеула35 71714ч 10м (⇵1)
12.01.2021из 🇱🇹Вильнюса35 72425ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇦Киева38 30547ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Рима57 60554ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇯🇵Осаки59 94225ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇪Дубая117 67429ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чунцина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Хайкоу, Гонконг, Дзинхонг и Санья

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чунцина