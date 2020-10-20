Как добраться до Чунцина на самолёте
В Чунцине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chongqing Jiangbei International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чунцина
- Чунцин CKGChongqing Jiangbei International Airport
Самые дешёвые билеты в Чунцин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|3 785
|2ч 20м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|3 941
|3ч 20м
|23.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 994
|2ч 55м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|4 013
|2ч 20м
|21.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|4 028
|2ч 30м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|4 163
|2ч 35м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|4 351
|1ч 45м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|4 394
|2ч 50м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Чанчжоу
|4 472
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|4 473
|4ч 20м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|4 527
|2ч 25м
|30.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|4 587
|2ч 30м
|05.12.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|4 614
|1ч 35м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|4 954
|2ч
|08.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|5 119
|2ч 10м
|27.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|5 152
|2ч 55м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|5 246
|2ч 25м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|5 275
|2ч 10м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Иу
|5 390
|2ч 35м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|5 594
|2ч 15м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|5 619
|3ч 5м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|5 790
|2ч 30м
|22.12.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|6 088
|2ч 35м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чичжоу
|6 307
|2ч 30м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Сиани
|6 420
|1ч 20м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Хуайани
|6 536
|2ч 35м
|14.11.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|6 687
|4ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чжанцзяцзе
|8 028
|1ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|8 028
|5ч 40м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 743
|9ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Ляньюньгана
|9 391
|5ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Лояна
|9 597
|24ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Линьи
|9 953
|13ч 10м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇨🇳Чанчуни
|10 125
|8ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чифэн
|11 112
|35ч (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|13 588
|11ч 35м (⇵1)
|07.02.2021
|из 🇨🇳Саньи
|15 801
|2ч 20м
|21.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|16 821
|28ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из Гонконга
|17 763
|11ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Цзючжайгоу
|17 857
|13ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|21 255
|13ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|22 340
|13ч 25м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 686
|31ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Кандина
|30 739
|27ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из Сеула
|35 717
|14ч 10м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|35 724
|25ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|38 305
|47ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|57 605
|54ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|59 942
|25ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|117 674
|29ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чунцина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чунцина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Хайкоу, Гонконг, Дзинхонг и Санья
- 01.01.202103.01.2021
- 17.10.202020.10.2020
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