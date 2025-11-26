Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Чунцине на русском языке, цены от $279, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На поезде 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Открывая Чунцин Поезд сквозь здание, парки Элин и Эрчан и аутентичный район Шибати Начало: У станции метро «Цзяочанкоу» от $300 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Чунцин без острого перца Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы Начало: На площади Цзефанбэй от $300 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 10% Водная прогулка Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei от $279 $310 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Чунцина

Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине Открывая Чунцин Чунцин без острого перца Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Чунцину в ноябре 2025 Сейчас в Чунцине в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 300 со скидкой до 10%.

Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», цены от $279. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь