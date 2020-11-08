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Как добраться до Чжанцзяцзе на самолёте

В Чжанцзяцзе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhangjiajie Hehua Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чжанцзяцзе

  1. Даюн DYG
    Zhangjiajie Hehua Airport

Самые дешёвые билеты в Чжанцзяцзе из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу7 0121ч 45м
01.12.2020из 🇨🇳Ханчжоу11 00718ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇨🇳Шанхая16 7112ч 30м
01.02.2021из 🇨🇳Яньцзи28 65814ч 45м (⇵2)
19.06.2021из 🇷🇺Владивостока42 35135ч (⇵2)
18.01.2021из 🇰🇬Бишкека43 46220ч (⇵2)
09.11.2020из Пусана51 40312ч 50м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Новосибирска370 31235ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Чжанцзяцзе