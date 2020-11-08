Как добраться до Чжанцзяцзе на самолёте
В Чжанцзяцзе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhangjiajie Hehua Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чжанцзяцзе
- Даюн DYGZhangjiajie Hehua Airport
Самые дешёвые билеты в Чжанцзяцзе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|7 012
|1ч 45м
|01.12.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|11 007
|18ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|16 711
|2ч 30м
|01.02.2021
|из 🇨🇳Яньцзи
|28 658
|14ч 45м (⇵2)
|19.06.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|42 351
|35ч (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|43 462
|20ч (⇵2)
|09.11.2020
|из Пусана
|51 403
|12ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|370 312
|35ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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