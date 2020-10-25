Как добраться до Чжэнчжоу на самолёте
В Чжэнчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhengzhou Xinzheng Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чжэнчжоу
- Чжэнчжоу CGOZhengzhou Xinzheng Airport
Самые дешёвые билеты в Чжэнчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|3 188
|2ч 35м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|3 392
|3ч 5м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 785
|2ч
|15.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|3 845
|3ч
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|4 221
|1ч 45м
|24.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|4 392
|2ч 40м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|4 621
|2ч 25м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|6 078
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Хойчжоу
|6 182
|2ч 20м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Дзинхонга
|6 307
|2ч 55м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|7 430
|17ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|7 546
|2ч 35м
|31.10.2020
|из Гонконга
|16 329
|15ч 55м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|26 152
|16ч 10м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|26 398
|30ч 25м (⇵2)
|21.12.2020
|из Сеула
|28 555
|25ч 25м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|31 787
|31ч 25м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|40 547
|23ч 30м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|42 753
|23ч 35м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|43 699
|8ч 30м
|21.12.2020
|из 🇦🇺Перта
|47 471
|21ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|50 027
|40ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|51 125
|34ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|57 420
|38ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|64 910
|37ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|69 780
|22ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|76 759
|27ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|78 606
|31ч 5м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|94 894
|50ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|112 207
|27ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чжэнчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чжэнчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чунцин, Чэнду, Ханчжоу и Гуйян
- 17.10.202024.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону