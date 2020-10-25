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Как добраться до Чжэнчжоу на самолёте

В Чжэнчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhengzhou Xinzheng Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чжэнчжоу

  1. Чжэнчжоу CGO
    Zhengzhou Xinzheng Airport

Самые дешёвые билеты в Чжэнчжоу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇨🇳Шэньяна3 1882ч 35м
23.10.2020из 🇨🇳Хайкоу3 3923ч 5м
18.10.2020из 🇨🇳Шанхая3 785
15.10.2020из 🇨🇳Куньмина3 845
09.11.2020из 🇨🇳Чунцина4 2211ч 45м
24.11.2020из 🇨🇳Сямыни4 3922ч 40м
09.11.2020из 🇨🇳Фучжоу4 6212ч 25м
20.10.2020из 🇨🇳Пекина6 0781ч 55м
10.11.2020из 🇨🇳Хойчжоу6 1822ч 20м
11.11.2020из 🇨🇳Дзинхонга6 3072ч 55м
16.10.2020из 🇨🇳Харбина7 43017ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни7 5462ч 35м
31.10.2020из Гонконга16 32915ч 55м (⇵1)
16.11.2020из 🇧🇩Дакки26 15216ч 10м (⇵2)
19.01.2021из 🇯🇵Токио26 39830ч 25м (⇵2)
21.12.2020из Сеула28 55525ч 25м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы31 78731ч 25м (⇵2)
12.01.2021из 🇪🇸Мадрида40 54723ч 30м (⇵2)
05.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса42 75323ч 35м (⇵1)
30.11.2020из 🇫🇮Хельсинки43 6998ч 30м
21.12.2020из 🇦🇺Перта47 47121ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула50 02740ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева51 12534ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇾Минска57 42038ч (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга64 91037ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско69 78022ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)76 75927ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇰🇭Пномпени78 60631ч 5м (⇵2)
05.01.2021из 🇺🇸Онтарио94 89450ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇿Ташкента112 20727ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чжэнчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чунцин, Чэнду, Ханчжоу и Гуйян

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Чжэнчжоу