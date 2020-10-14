Как добраться до Чжухая на самолёте
В Чжухае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhuhai Jinwan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чжухая
- Чжухай ZUHZhuhai Jinwan Airport
Самые дешёвые билеты в Чжухай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 935
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чанши
|4 320
|1ч 35м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|4 755
|4ч 25м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|5 183
|3ч 40м
|21.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|5 275
|2ч 15м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|5 600
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|7 718
|6ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|10 761
|12ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из Гонконга
|17 117
|25ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|162 847
|51ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чжухая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чжухая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Ханчжоу, Куньмин и Нанкин
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