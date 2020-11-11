Как добраться до Дали на самолёте
В Дали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dali Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дали
- Дали DLUDali Airport
Самые дешёвые билеты в Дали из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 179
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|8 704
|12ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|8 820
|11ч 5м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|10 563
|3ч 40м
|14.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|11 364
|18ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из Гонконга
|22 150
|23ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону