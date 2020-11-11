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Как добраться до Дали на самолёте

В Дали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dali Airport» вам не избежать

Список аэропортов Дали

  1. Дали DLU
    Dali Airport

Самые дешёвые билеты в Дали из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇨🇳Чэнду7 1791ч 40м
14.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни8 70412ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу8 82011ч 5м (⇵1)
31.12.2020из 🇨🇳Пекина10 5633ч 40м
14.11.2020из 🇨🇳Шанхая11 36418ч 15м (⇵1)
27.10.2020из Гонконга22 15023ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дали