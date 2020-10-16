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Как добраться до Датуна на самолёте

В Датуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Datong Airport» вам не избежать

Список аэропортов Датуна

  1. Датун DAT
    Datong Airport

Самые дешёвые билеты в Датун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇳Шэньяна5 4801ч 45м
06.11.2020из 🇨🇳Нанкина6 5312ч 20м
13.10.2020из 🇨🇳Даляни9 5929ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇳Гуйяна9 68116ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Харбина10 34916ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Датуна