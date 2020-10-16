Как добраться до Датуна на самолёте
В Датуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Datong Airport» вам не избежать
Список аэропортов Датуна
- Датун DATDatong Airport
Самые дешёвые билеты в Датун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|5 480
|1ч 45м
|06.11.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|6 531
|2ч 20м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Даляни
|9 592
|9ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|9 681
|16ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|10 349
|16ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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