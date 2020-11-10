Как добраться до Ганьчжоу на самолёте
В Ганьчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ganzhou Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ганьчжоу
- Ганьчжоу KOWGanzhou Airport
Самые дешёвые билеты в Ганьчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|4 049
|1ч 40м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|4 520
|2ч
|10.11.2020
|из 🇨🇳Циндао
|8 378
|24ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|211 402
|40ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ганьчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ганьчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чанша
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