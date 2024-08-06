7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
Завтра в 09:00
10 авг в 15:00
$351 за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Незабываемый Лантау: природа, Будда и розовые дельфины
Отправляйтесь на остров Лантау, чтобы увидеть бронзового Будду, пройти Тропой мудрости и прокатиться на живописной канатной дороге
22 авг в 10:30
23 авг в 10:30
$400 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гонконгу: от Пика Виктория до Южного побережья
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Что ещё посмотреть»
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