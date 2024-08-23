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в самом городе, посетили старый город, окунулись в историю, центр, площади, храмы, также Евгений предлагал посетить другие объекты, в зависимости от предпочтений туристов. Далее переместились в район казино, посмотрели самые зрелищные и насыщенные знаковыми местами европейских городов- Биг Бэн в Лондоне, Эйфелеву башню в Париже, венецианские улочки и многое другое. В качестве бонуса Евгений помог сделать лучшие фото на фоне лучших экспонатов. Огромное спасибо, очень понравилось!