4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Must-see места Гонконга: экскурсия по ключевым достопримечательностям
За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
10 сен в 13:00
11 сен в 08:00
$240 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:30
$351 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу
Индивидуальная экскурсия по материковой части Гонконга. Посетите Аллею звёзд, храм Вон Тай Син и другие уникальные места. Узнайте историю и культуру города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
$240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 августа 2024Замечательный тур в Макао в сопровождении замечательного гида! В поездке было все предусмотрено, грамотная логистика перемещения до Макао и и
- ААнна21 августа 2024Экскурсия была насыщенной и интересной. Евгений показал Гонконг с разных сторон. Открыл нам места которые мы бы сами никогда не нашли
- ООльга19 августа 2024Евгений очень энергичный и интересный. Мы посмотрели даже больше чем предполагали. Евгений научил нас пользоваться инфраструктурой города и дал советы по передвижению
- ММарина12 августа 2024Нам все очень понравилось! Увидели город с разных сторон, Евгений рассказывал много интересных фактов, отвечал на все вопросы. Все было в нашем темпе, удобно и познавательно. Спасибо огромное за знакомство с таким особенным и необыкновенным городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в сентябре 2024
Сейчас в Гонконге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 351. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 5 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь