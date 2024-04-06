1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$370 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан6 апреля 2024Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
- ЕЕлена21 марта 2024Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
- ММарина19 марта 2024Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
- ССветлана18 марта 2024Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июле 2024
Сейчас в Гонконге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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