Экскурсии на 1 день в Гонконге

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Гонконге на русском языке, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Гонконга в завораживающий Макао
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
400 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Лантао
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Макао: увидеть и полюбить
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$370 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    6 апреля 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
  • М
    Марина
    19 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
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    не сделал. Брали экскурсию на машине от порта Макао - это очень обоснованные траты если вы хотите увидеть как можно больше, потому что мы были не в пиковый сезон 10 марта и очереди на такси около казино были большие, то есть чтобы вы понимали: для вызова такси вы должны встать физически в очередь за всеми желающими перед вами. Комортабельный минивен, спокойно водят в Макао.

  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Загадочный остров Лантао
    Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июле 2024
Сейчас в Гонконге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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