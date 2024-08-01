Все – экскурсии в Гонконге

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Гонконге на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная прогулка по Гонконгу
58 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гонконга
Погрузитесь в атмосферу Гонконга, посетив его центральные районы, исторические места и смотровую площадку на Пике Виктории. Узнайте город изнутри
Начало: По договоренности
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Лантао
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
Главное в Гонконге
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гонконгу: от Пика Виктория до Южного побережья
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$330 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 августа 2024
    Загадочный остров Лантао
    Прекрасно провели время❤️ Было очень интересно, много впечатлений, смеха. Даже небольшой дождь не смог сбить наш настрой радоваться и наслаждаться всему вокруг
    Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Огромная благодарность и душевный привет нашему гиду Виктору! Мы очень много посмотрели, много узнали, получили удовольствие от общения. Экскурсия вмещает в себя
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    все самые значимые и интересные достопримечательности Гонконга. Кроме того Виктор всегда даст совет, что-где купить, что еще посмотреть и как добраться. Опытный, бывалый житель Гонконга Виктор в большой любовью погрузит вас в этот стремительный мегаполис. Еще раз благодарность от Марии, Родиона и Филиппа.

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
    Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно!Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно!Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно!
  • И
    Инна
    14 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
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    больше знаковых мест и с Анной нам это удалось! Она сразу предложила на выбор провести экскурсию на машине или пешком. Мы выбрали пешком и ни разу потом не пожалели! Анна прекрасно составила маршрут, за время экскурсии мы успели покататься на лодочке по заливу, проехать в метро,на двухэтажном автобусе,прокатиться на трамвайчике,переплыть залив пароме,погулять по центральному парку,поднялись на фуникулере на смотровую площадку на Пик Виктории. Окончанием нашего замечательного дня стала прогулка по великолепной набережной! Мы не очень любим глубоко вникать в историю и спасибо Анне -она не перегружала нас историческими датами и цифрами,а в спокойном режиме выдавала информацию и нам этого вполне хватило для понимания места где мы оказались! До отъезда в Гуанчжоу у нас оставалось 2,5 часа и мы попросили Анну посоветовать место где можно поужинать и она привела нас в замечательное кафе! Спасибо большое Анне,мы остались очень довольны! и если Вы так же ограничены одним днем и хотите увидеть все по максимуму, то однозначно выбирайте Анну,рекомендуем от души!

    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть
  • Р
    Руслан
    6 апреля 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
  • М
    Марина
    19 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
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    не сделал. Брали экскурсию на машине от порта Макао - это очень обоснованные траты если вы хотите увидеть как можно больше, потому что мы были не в пиковый сезон 10 марта и очереди на такси около казино были большие, то есть чтобы вы понимали: для вызова такси вы должны встать физически в очередь за всеми желающими перед вами. Комортабельный минивен, спокойно водят в Макао.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2024
Сейчас в Гонконге в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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