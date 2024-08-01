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больше знаковых мест и с Анной нам это удалось! Она сразу предложила на выбор провести экскурсию на машине или пешком. Мы выбрали пешком и ни разу потом не пожалели! Анна прекрасно составила маршрут, за время экскурсии мы успели покататься на лодочке по заливу, проехать в метро,на двухэтажном автобусе,прокатиться на трамвайчике,переплыть залив пароме,погулять по центральному парку,поднялись на фуникулере на смотровую площадку на Пик Виктории. Окончанием нашего замечательного дня стала прогулка по великолепной набережной! Мы не очень любим глубоко вникать в историю и спасибо Анне -она не перегружала нас историческими датами и цифрами,а в спокойном режиме выдавала информацию и нам этого вполне хватило для понимания места где мы оказались! До отъезда в Гуанчжоу у нас оставалось 2,5 часа и мы попросили Анну посоветовать место где можно поужинать и она привела нас в замечательное кафе! Спасибо большое Анне,мы остались очень довольны! и если Вы так же ограничены одним днем и хотите увидеть все по максимуму, то однозначно выбирайте Анну,рекомендуем от души!