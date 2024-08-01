4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гонконга
Погрузитесь в атмосферу Гонконга, посетив его центральные районы, исторические места и смотровую площадку на Пике Виктории. Узнайте город изнутри
Начало: По договоренности
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гонконгу: от Пика Виктория до Южного побережья
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 августа 2024Прекрасно провели время❤️ Было очень интересно, много впечатлений, смеха. Даже небольшой дождь не смог сбить наш настрой радоваться и наслаждаться всему вокруг
- ММария14 июля 2024Огромная благодарность и душевный привет нашему гиду Виктору! Мы очень много посмотрели, много узнали, получили удовольствие от общения. Экскурсия вмещает в себя
- ААнна15 мая 2024Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
- ИИнна14 мая 2024Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
- РРуслан6 апреля 2024Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
- ЕЕлена21 марта 2024Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
- ММарина19 марта 2024Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2024
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