Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus

Осмотрите Гонконг в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии на 3 доступных маршрутах с билетом Classic,

4.3
268 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите Гонконг в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии на 3 доступных маршрутах с билетом Classic, Premium или Deluxe.

Вас ждет комментарий в записи на 10 языках и многие другие бонусы.
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Гонконг: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus

Что вы увидите 🤩

  • Фуникулер Пик-трам
  • Торгово-развлекательный комплекс Peak Tower
  • Смотровая площадка Sky100 в Гонконге
  • Central And Western District, Hong Kong
  • Рыбацкая деревня Абердин
  • Пик Виктория
  • Плавучий ресторан Jumbo
  • Вончукхан
  • Рипалс-Бей
  • Океанический парк Гонконга
  • Harbour City
  • Остров Гонконг
  • Йау-Ма-Тей
  • Happy Valley, Hong Kong
  • Ваньчай
  • Kowloon Station
  • Hong Kong Space Museum
  • 1881 Heritage
  • SOGO Causeway Bay
  • Sheung Wan
  • K11 Musea
  • Victoria Park, Hong Kong
  • Южный округ, Гонконг
  • Hong Kong City Hall
  • Гавань Виктория
  • Maritime Museum, Hong Kong
  • Таймс-сквер, Гонконг
  • Монг-Кок
  • Fringe Club
  • Гонконгский парк
  • Площадь Золотой Баухинии
  • Международный коммерческий центр
  • Цим-Ша-Цуй
  • Коулун
  • SOGO Tsim Sha Tsui
  • Western Market
  • The Pawn
  • Causeway Bay
  • «Женский рынок»
  • Stanley Plaza
  • Ночной рынок на Темпл-стрит
  • Абердин, Гонконг
  • Jade Market
  • Колесо обозрения в Гонконге
  • Hong Kong Cultural Centre
  • Храм Маньмоу
  • Центральная часть, Гонконг
  • Ипподром «Хэппи-Вэлли»
  • Wan Chai District, Hong Kong
  • Avenue Of Stars
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Гонконг в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии по 3 доступным маршрутам
  2. Послушайте истории о Гонконге с помощью аудиогида на 10 языках
  3. Полюбуйтесь эффектным видом на бухту Виктория, улицы Гонконга и колониальные достопримечательности из двухэтажного автобуса с открытым верхом
  4. Бесплатно прокатитесь на Star Ferry и оцените красоту бухты Виктория и городского пейзажа Гонконга
  5. Полюбуйтесь великолепными видами Гонконга на борту исторического фуникулера Пик-трам с проходом без очереди
  6. Насладитесь панорамным видом на Гонконг с пика Виктории
  7. Поучаствуйте в бесплатном вечернем автобусном туре с билетом Deluxe на 2 дня
Насладитесь экскурсией по Гонконгу на автобусе с открытым верхом и осмотрите все достопримечательности города в удобном для вас темпе. Билет дает право прокатиться по 3 экскурсионным маршрутам с остановками, проходящим через Коулун и остров Гонконг. Совершите экскурсию по острову Гонконг (Красный маршрут), полуострову Коулун (Синий маршрут) или району Стэнли (Зеленый маршрут). Также в ваш билет входит бесплатный проезд на пароме Star Ferry и билет без очереди на фуникулер Пик-трам.
Заходите и выходите у достопримечательностей, которые вы хотите посетить: от бухты Виктория до пика Виктория, смотровой площадки Sky100 Observatory Deck или роскошных торговых центров, где вам пригодится ваш бесплатный буклет со скидками в магазинах, развлекательных заведениях и ресторанах. Длительность Красного маршрута без остановок – 1,5 часа, Зеленого маршрута по районам Абердин и Стэнли – 1,5 часа, а Синего маршрута по Коулуну – 1 час.
Выберите вариант Deluxe, чтобы узнать больше о местной культуре и послушать интересные истории на бесплатной пешей экскурсии в центральном СоХо и Сёнване. Вас также ждет местная интересная закуска и напиток.

Тур по острову Гонконг – Красный маршрут:

  • Центральная пристань Star Ferry №7.
  • Гонконгский выставочный центр.
  • Торговый центр SOGO в Козуэй-Бэй.
  • Park Lane Hotel.
  • Компьютерный центр Ваньчай.
  • Терминал Пик-трам, нижний уровень.
  • Эскалатор, средний уровень.
  • Ланькуайфон и Сохо.

Тур по Стэнли и Абердину – Зеленый маршрут:

  • Центральная пристань Star Ferry №7.
  • Терминал Пик-трам, нижний уровень.
  • Океанский парк.
  • Рипалс-Бэй.
  • Стэнли.
  • Абердин.

Тур по Коулуну – Синий маршрут:

  • Проспект Цим-Ша-Цуй.
  • Отель Peninsula.
  • Торговый центр Langham Place.
  • Храмовая улица.
  • Смотровая площадка Sky100.
  • Хэнкоу-роуд.
  • Моди-роуд.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Hop-on hop-off автобусные туры по 3 маршрутам
  • Аудиогид на 10 языках на всех маршрутах
  • Проезд на пароме Star Ferry
  • Wi-Fi в автобусе
  • Билет Classic: действителен в течение 24 часов
  • Дополнительные возможности билета Premium: действителен в течение 48 часов, на ваш выбор – Sky Pass на Пик-трам или билет на Sky100
  • Дополнительные возможности билета Deluxe: действителен в течение 48 часов, на ваш выбор – Sky Pass на Пик-трам или билет на Sky100. Также включает тур на сампане в Абердине, 1-часовой панорамный тур по Коулуну, 2,5-часовую пешую экскурсию по СоХо и Сёнваню с местной едой и напитком
Что не входит
  • Еда
  • Перевозка до автобусных остановок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Если вы начинаете тур в 15:00, то билет действителен до 15:00, через 24 или 48 часов после первого использования
  • Вы можете пересесть с Зеленого маршрута на Красный маршрут или наоборот на центральной пристани Star Ferry №7 или у терминала нижнего уровня Пик-трам
  • Автобусы ежедневно отправляются от пристани Star Ferry №7 с 09:30 до 18:00 и проспекта Цим-Ша-Цуй с 09:45 до 16:45
  • Автобусы курсируют каждые 30 мин. в рамках тура по острову Гонконг (Красный маршрут) и тура по Стэнли и Абердину (Зеленый маршрут) и каждые 45 мин. в рамках тура по Коулуну (Синий маршрут)
  • Аудиокомментарий доступен на русском, кит. (мандарин и кантонский), англ., корейском, итал., нем., франц., исп. и япон. языках
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
18 ноя 2019
Я был здесь во время беспорядков в ноябре, и большие автобусные туры пытались сделать все возможное, чтобы продолжить обслуживание, хотя многие дороги пострадали. единственное, что они могли бы сделать чуть-чуть лучше, - это общаться при отмене всего маршрута, они отменяли синюю линию все время, пока я был здесь, и на главной остановке не было представителя, который бы давал указания.
R
29 июля 2019
Мы провели дневной тур оба дня на всех трех линиях, что было хорошо Некоторые задержки в автобусах из-за пробок, понятны (нам пришлось ждать у трамвайной остановки Peak около 45 минут). Мы пропустили ночной тур, потому что представитель (Анита) сказала нам, что он уехал в 7:30. Мы появились, и он уже ушел, нам сказали, что Анита дала нам плохую информацию, и он фактически ушел в 7. Поэтому мы пропустили ночной тур, который был очень разочаровывающим.
A
5 апр 2019
3 отдельных маршрута - зеленая линия предложила удивительную и неожиданную маленькую жемчужину поездки на южную сторону острова ХК - Залив Репулс и Стэнли полностью отличаются от основного направления ХК. Тихие, красивые места, стоит поездка. Трамвай и панорама были хорошими, но в облачный день не особенно впечатляющими. Тур хорошего дня и стоит каждого пенни.
Ещё 265 отзывов

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