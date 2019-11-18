Насладитесь экскурсией по Гонконгу на автобусе с открытым верхом и осмотрите все достопримечательности города в удобном для вас темпе. Билет дает право прокатиться по 3 экскурсионным маршрутам с остановками, проходящим через Коулун и остров Гонконг. Совершите экскурсию по острову Гонконг (Красный маршрут), полуострову Коулун (Синий маршрут) или району Стэнли (Зеленый маршрут). Также в ваш билет входит бесплатный проезд на пароме Star Ferry и билет без очереди на фуникулер Пик-трам.

Заходите и выходите у достопримечательностей, которые вы хотите посетить: от бухты Виктория до пика Виктория, смотровой площадки Sky100 Observatory Deck или роскошных торговых центров, где вам пригодится ваш бесплатный буклет со скидками в магазинах, развлекательных заведениях и ресторанах. Длительность Красного маршрута без остановок – 1,5 часа, Зеленого маршрута по районам Абердин и Стэнли – 1,5 часа, а Синего маршрута по Коулуну – 1 час.

Выберите вариант Deluxe, чтобы узнать больше о местной культуре и послушать интересные истории на бесплатной пешей экскурсии в центральном СоХо и Сёнване. Вас также ждет местная интересная закуска и напиток.

Тур по острову Гонконг – Красный маршрут:

Центральная пристань Star Ferry №7.

Гонконгский выставочный центр.

Торговый центр SOGO в Козуэй-Бэй.

Park Lane Hotel.

Компьютерный центр Ваньчай.

Терминал Пик-трам, нижний уровень.

Эскалатор, средний уровень.

Ланькуайфон и Сохо.

Тур по Стэнли и Абердину – Зеленый маршрут:

Центральная пристань Star Ferry №7.

Терминал Пик-трам, нижний уровень.

Океанский парк.

Рипалс-Бэй.

Стэнли.

Абердин.

Тур по Коулуну – Синий маршрут: