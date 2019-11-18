Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Гонконг в своем темпе во время автобусной hop-on hop-off экскурсии по 3 доступным маршрутам
Послушайте истории о Гонконге с помощью аудиогида на 10 языках
Полюбуйтесь эффектным видом на бухту Виктория, улицы Гонконга и колониальные достопримечательности из двухэтажного автобуса с открытым верхом
Бесплатно прокатитесь на Star Ferry и оцените красоту бухты Виктория и городского пейзажа Гонконга
Полюбуйтесь великолепными видами Гонконга на борту исторического фуникулера Пик-трам с проходом без очереди
Насладитесь панорамным видом на Гонконг с пика Виктории
Поучаствуйте в бесплатном вечернем автобусном туре с билетом Deluxe на 2 дня
Насладитесь экскурсией по Гонконгу на автобусе с открытым верхом и осмотрите все достопримечательности города в удобном для вас темпе. Билет дает право прокатиться по 3 экскурсионным маршрутам с остановками, проходящим через Коулун и остров Гонконг. Совершите экскурсию по острову Гонконг (Красный маршрут), полуострову Коулун (Синий маршрут) или району Стэнли (Зеленый маршрут). Также в ваш билет входит бесплатный проезд на пароме Star Ferry и билет без очереди на фуникулер Пик-трам.
Заходите и выходите у достопримечательностей, которые вы хотите посетить: от бухты Виктория до пика Виктория, смотровой площадки Sky100 Observatory Deck или роскошных торговых центров, где вам пригодится ваш бесплатный буклет со скидками в магазинах, развлекательных заведениях и ресторанах. Длительность Красного маршрута без остановок – 1,5 часа, Зеленого маршрута по районам Абердин и Стэнли – 1,5 часа, а Синего маршрута по Коулуну – 1 час.
Выберите вариант Deluxe, чтобы узнать больше о местной культуре и послушать интересные истории на бесплатной пешей экскурсии в центральном СоХо и Сёнване. Вас также ждет местная интересная закуска и напиток.
Тур по острову Гонконг – Красный маршрут:
Центральная пристань Star Ferry №7.
Гонконгский выставочный центр.
Торговый центр SOGO в Козуэй-Бэй.
Park Lane Hotel.
Компьютерный центр Ваньчай.
Терминал Пик-трам, нижний уровень.
Эскалатор, средний уровень.
Ланькуайфон и Сохо.
Тур по Стэнли и Абердину – Зеленый маршрут:
Центральная пристань Star Ferry №7.
Терминал Пик-трам, нижний уровень.
Океанский парк.
Рипалс-Бэй.
Стэнли.
Абердин.
Тур по Коулуну – Синий маршрут:
Проспект Цим-Ша-Цуй.
Отель Peninsula.
Торговый центр Langham Place.
Храмовая улица.
Смотровая площадка Sky100.
Хэнкоу-роуд.
Моди-роуд.
Ответы на вопросы
Что входит
Hop-on hop-off автобусные туры по 3 маршрутам
Аудиогид на 10 языках на всех маршрутах
Проезд на пароме Star Ferry
Wi-Fi в автобусе
Билет Classic: действителен в течение 24 часов
Дополнительные возможности билета Premium: действителен в течение 48 часов, на ваш выбор – Sky Pass на Пик-трам или билет на Sky100
Дополнительные возможности билета Deluxe: действителен в течение 48 часов, на ваш выбор – Sky Pass на Пик-трам или билет на Sky100. Также включает тур на сампане в Абердине, 1-часовой панорамный тур по Коулуну, 2,5-часовую пешую экскурсию по СоХо и Сёнваню с местной едой и напитком
Что не входит
Еда
Перевозка до автобусных остановок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Если вы начинаете тур в 15:00, то билет действителен до 15:00, через 24 или 48 часов после первого использования
Вы можете пересесть с Зеленого маршрута на Красный маршрут или наоборот на центральной пристани Star Ferry №7 или у терминала нижнего уровня Пик-трам
Автобусы ежедневно отправляются от пристани Star Ferry №7 с 09:30 до 18:00 и проспекта Цим-Ша-Цуй с 09:45 до 16:45
Автобусы курсируют каждые 30 мин. в рамках тура по острову Гонконг (Красный маршрут) и тура по Стэнли и Абердину (Зеленый маршрут) и каждые 45 мин. в рамках тура по Коулуну (Синий маршрут)
Аудиокомментарий доступен на русском, кит. (мандарин и кантонский), англ., корейском, итал., нем., франц., исп. и япон. языках
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Angela
18 ноя 2019
Я был здесь во время беспорядков в ноябре, и большие автобусные туры пытались сделать все возможное, чтобы продолжить обслуживание, хотя многие дороги пострадали. единственное, что они могли бы сделать чуть-чуть лучше, - это общаться при отмене всего маршрута, они отменяли синюю линию все время, пока я был здесь, и на главной остановке не было представителя, который бы давал указания.
R
Ross
29 июля 2019
Мы провели дневной тур оба дня на всех трех линиях, что было хорошо Некоторые задержки в автобусах из-за пробок, понятны (нам пришлось ждать у трамвайной остановки Peak около 45 минут). Мы пропустили ночной тур, потому что представитель (Анита) сказала нам, что он уехал в 7:30. Мы появились, и он уже ушел, нам сказали, что Анита дала нам плохую информацию, и он фактически ушел в 7. Поэтому мы пропустили ночной тур, который был очень разочаровывающим.
A
Alison
5 апр 2019
3 отдельных маршрута - зеленая линия предложила удивительную и неожиданную маленькую жемчужину поездки на южную сторону острова ХК - Залив Репулс и Стэнли полностью отличаются от основного направления ХК. Тихие, красивые места, стоит поездка. Трамвай и панорама были хорошими, но в облачный день не особенно впечатляющими. Тур хорошего дня и стоит каждого пенни.
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