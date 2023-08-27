Разобраться в конфессиональной картине города и познакомиться с философией Дао
Я познакомлю вас с культовыми храмами города, которые лучше всего представляют своеобразие его спиритуальной мозаики.
Вы побываете в знаменитом комплексе Вонг Тай Син, посвященном даосскому божеству; побеседуете с предсказателем судьбы; осмотрите буддийский монастырь; а также прогуляетесь по необыкновенно красивому саду камней Нан Лиян.
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Описание
Что вас ожидает
Вонг Тай Син — храм трех религий
Начнем с самого известного религиозного памятника Гонконга — даосского храмового комплекса Вонг Тай Син, в котором нашли отражение сразу три конфессии. Осматривая постройки, вы узнаете о заключенном в них символизме первоэлементов, познакомитесь с основами пути Дао и мировоззрением даосов. Услышите об истории возникновения храма, посвященного Великому Бессмертному Вонгу, посетите Сад добрых пожеланий и сможете по местным традициям зажечь ароматические палочки, загадав сокровенные желания. А любителей гаданий будет ждать беседа с предсказателями судьбы.
Буддизм в Гонконге и сад Нан Лиян
В двух других храмах вы познакомитесь с основами буддийской традиции. В женском монастыре Чи Линь увидите золотые, каменные, деревянные и глиняные скульптуры Будды и нескольких почитаемых Бодхисаттв. Я расскажу о происхождении святынь, а также раскрою загадочные тайны, связанные со святыми местами. Кроме того, в программе будет прекрасный сад Нан Лиян, где витает дух умиротворения и гармонии в классических восточных канонах. В настоящем оазисе среди городских построек вы встретите множество разнообразных ценных камней и деревьев, ухоженные аллеи и пруды, а по пути поговорим о принципах ландшафтного дизайна, уходящего корнями во времена правления династии Тан (7-9 век).
Тропы Гонконг-парка
Вы посетите центральный парк, созданный по законам фен-шуй среди банков и сохранившихся колониальных зданий в центре мегаполиса. Приготовьтесь сделать не один десяток красивых фотографий, увидеть черепах и птиц юго-восточной Азии, обойти фонтаны и запечатлеть водопад на фоне небоскребов.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана в долларах США
- Объекты расположены недалеко друг от друга — программа рассчитана на 4 часа экскурсии в спокойном темпе, с учетом времени на перемещения
- Отдельно оплачивается: транспорт (городской — 5 USD/человека, такси — 10 USD/человека), ритуалы в храмах (например, зажечь благовония и загадать желание стоит 2 USD) и визит к предсказателю судьбы: до 50 USD
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Анна невероятно интересный рассказчик.
Человек с душой.