Храмы и парки Гонконга

Разобраться в конфессиональной картине города и познакомиться с философией Дао

3.8
4 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На мой взгляд, самая интересная сторона Гонконга раскрывается в его религиозной культуре, сочетающей концепции буддизма, даосизма, конфуцианства и ранние традиционные поверья.

Я познакомлю вас с культовыми храмами города, которые лучше всего представляют своеобразие его спиритуальной мозаики.

Вы побываете в знаменитом комплексе Вонг Тай Син, посвященном даосскому божеству; побеседуете с предсказателем судьбы; осмотрите буддийский монастырь; а также прогуляетесь по необыкновенно красивому саду камней Нан Лиян.
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Ближайшие даты:
1
сен
2
сен
7
сен
8
сен
9
сен
10
сен
11
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вонг Тай Син — храм трех религий

Начнем с самого известного религиозного памятника Гонконга — даосского храмового комплекса Вонг Тай Син, в котором нашли отражение сразу три конфессии. Осматривая постройки, вы узнаете о заключенном в них символизме первоэлементов, познакомитесь с основами пути Дао и мировоззрением даосов. Услышите об истории возникновения храма, посвященного Великому Бессмертному Вонгу, посетите Сад добрых пожеланий и сможете по местным традициям зажечь ароматические палочки, загадав сокровенные желания. А любителей гаданий будет ждать беседа с предсказателями судьбы.

Буддизм в Гонконге и сад Нан Лиян

В двух других храмах вы познакомитесь с основами буддийской традиции. В женском монастыре Чи Линь увидите золотые, каменные, деревянные и глиняные скульптуры Будды и нескольких почитаемых Бодхисаттв. Я расскажу о происхождении святынь, а также раскрою загадочные тайны, связанные со святыми местами. Кроме того, в программе будет прекрасный сад Нан Лиян, где витает дух умиротворения и гармонии в классических восточных канонах. В настоящем оазисе среди городских построек вы встретите множество разнообразных ценных камней и деревьев, ухоженные аллеи и пруды, а по пути поговорим о принципах ландшафтного дизайна, уходящего корнями во времена правления династии Тан (7-9 век).

Тропы Гонконг-парка

Вы посетите центральный парк, созданный по законам фен-шуй среди банков и сохранившихся колониальных зданий в центре мегаполиса. Приготовьтесь сделать не один десяток красивых фотографий, увидеть черепах и птиц юго-восточной Азии, обойти фонтаны и запечатлеть водопад на фоне небоскребов.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США
  • Объекты расположены недалеко друг от друга — программа рассчитана на 4 часа экскурсии в спокойном темпе, с учетом времени на перемещения
  • Отдельно оплачивается: транспорт (городской — 5 USD/человека, такси — 10 USD/человека), ритуалы в храмах (например, зажечь благовония и загадать желание стоит 2 USD) и визит к предсказателю судьбы: до 50 USD

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
М
27 авг 2023
Данную экскурсию стоило назвать не «храмы и парки Гонконга», а «похожу с вами за 200 долларов». Ни-че-го про парки и монастыри, кроме названия и даты основания рассказано не было. На базовые вопросы экскурсовод (Елена) отвечала «ну я в буддизме не разбираюсь», про скульптуры Будды («расскажу о происхождении святынь» - заявлено было в программе) Елена ответила «ну их всех не запомнишь, почитайте на табличке», а когда на очередной вопрос «скажите, пожалуйста, а что означают эти собаки-статуи у храма, почему их все трут?» был получен ответ «ну я на экскурсии не должна вам все рассказывать, я просто сопровождаю и говорю даты основания», стало понятно, что дальше что-то спрашивать бесполезно. Так что описание программы, в котором обещается знакомство с историей памятников, традициями - не более чем приманка для туриста, не имеющая никакого отношения к фактической программе экскурсии.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте. Спасибо Вам за отзыв! Больше Елену как гида на храмы рекомендовать не буду. До этого никто не жаловался. Жаль, что я была в отпуске, и не смогла вам провести экскурсию.
В
11 июня 2023
Экскурсия была великолепна! Грамотно и интересно все построено и спланировано.
Анна невероятно интересный рассказчик.
Человек с душой.
И
8 мар 2019
Спасибо Анне, интересный собеседник, несмтря на погоду отличный день)
А
19 дек 2018
Всё супер;)

Похожие туры из Гонконга

Из Гонконга в завораживающий Макао
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Из Гонконга в завораживающий Макао
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
По договоренности
1 сен
2 сен
8 сен
9 сен
$320 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Лантао
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Загадочный остров Лантао
Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
у вашего отеля
1 сен
2 сен
8 сен
9 сен
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день
Ваш отель или метро central
Завтра
1 сен
2 сен
3 сен
$350 за всё до 2 чел.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ