Геннадий А. проводит ещё 1 экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»

5
2 отзыва
Геннадий А.
Геннадий А. – Гид из Гонконга
Онлайн-путешествие по самым захватывающим панорамным площадкам Гонконга.

Я буду в онлайн-режиме с улиц мегаполиса: с помощью камеры телефона покажу вам город 🏙️ в деталях.

Мы посмотрим на Гонконг с лучших панорамных площадок, прокатимся на гонконгском фуникулере и выясним, как же Гонконг стал биржевой столицей ⭐️ мира.
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Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»
Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»
Через центральный парк 🌳 к фуникулеру на пик Виктория, высочайшую точку Гонконга. Потом нас ждет поездка на двухэтажном трамвае и две смотровых площадки.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдёт онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»
Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»
Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»
Онлайн-экскурсия «Гонконг: от опиумных войн к биржевой столице мира»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Геннадий А.
Геннадий А.
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