Геннадий А. проводит ещё 1 экскурсию

Геннадий А. – Гид из Гонконга

Онлайн-путешествие по самым захватывающим панорамным площадкам Гонконга.



Я буду в онлайн-режиме с улиц мегаполиса: с помощью камеры телефона покажу вам город 🏙️ в деталях.



Мы посмотрим на Гонконг с лучших панорамных площадок, прокатимся на гонконгском фуникулере и выясним, как же Гонконг стал биржевой столицей ⭐️ мира.