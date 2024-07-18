9 часов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
от $250 за человека
10 часов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
от $250 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$316 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 июля 2024Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
- VValentina21 мая 2024Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
- ССветлана28 апреля 2024Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
- ВВиктория3 апреля 2024Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 316. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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