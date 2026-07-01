Индивидуальная
до 12 чел.
День в китайской глубинке с ремесленными и кулинарными мастер-классами - из Гуйлиня
Пройти по тысячелетним улочкам, и познакомиться с культурой народа чжуан (билеты включены)
Завтра в 08:30
12 июл в 08:30
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $655 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - к эпичным пейзажам Яншо, мосту Фули и реке Юлун
Полюбоваться росписью на карстовых скалах и научиться управлять бамбуковым плотом
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Душа Гуйлиня: холм Чуаньшань, старые улочки и круиз по рекам
Насладиться очарованием города и окрестной природы - пешком и на водной прогулке
Завтра в 09:00
12 июл в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «На китайском языке»
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