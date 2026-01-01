Мои заказы

Хайкоу – экскурсии в Хайкоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Хайкоу» в Хайкоу на русском языке, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Входной билет в парк развлечений Universal 100 Fantasy Paradise
Билеты
Начало: Кс5ДжВ+ГК Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$43.99 за билет
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Билеты
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$16.41 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Хайкоу в категории «Хайкоу»

Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Хайкоу" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 43.99.
