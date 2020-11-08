Как добраться до Хайлара на самолёте
В Хайларе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hulunbuir Hailar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хайлара
- Хайлар HLDHulunbuir Hailar Airport
Самые дешёвые билеты в Хайлар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|7 505
|17ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|8 700
|2ч 20м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чифэн
|9 615
|27ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чанши
|14 083
|26ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хайлара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хайлара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Циндао и Тяньцзинь
- 16.10.202024.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону