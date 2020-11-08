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Как добраться до Хайлара на самолёте

В Хайларе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hulunbuir Hailar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хайлара

  1. Хайлар HLD
    Hulunbuir Hailar Airport

Самые дешёвые билеты в Хайлар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана7 50517ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Пекина8 7002ч 20м
08.11.2020из 🇨🇳Чифэн9 61527ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Чанши14 08326ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хайлара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Циндао и Тяньцзинь

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хайлара