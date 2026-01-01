Водная прогулка
Тропический сафари-парк на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$450 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Заповедник обезьян на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Но не только обезьяны делают это место особенным — на острове находится самая длинная надводная канатная дорога в Китае, проходящая над морем и тропическими лесами, открывающая захватывающие панорамные виды»
$280 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Центр буддизма на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Термальные источники Наньтянь на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
«Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь»
$250 за всё до 12 чел.
