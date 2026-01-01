Найдено 4 экскурсии в категории « На острова » в Хайнани на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 10 часов Водная прогулка Тропический сафари-парк на острове Хайнань Начало: Обговаривается лично $450 за всё до 6 чел. 6 часов Водная прогулка Заповедник обезьян на острове Хайнань Начало: Обговаривается лично «Но не только обезьяны делают это место особенным — на острове находится самая длинная надводная канатная дорога в Китае, проходящая над морем и тропическими лесами, открывающая захватывающие панорамные виды» $280 за всё до 12 чел. 6 часов Водная прогулка Центр буддизма на острове Хайнань Начало: Обговаривается лично $280 за всё до 12 чел. 6 часов Водная прогулка Термальные источники Наньтянь на острове Хайнань Начало: Обговаривается лично «Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь» $250 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Хайнани

