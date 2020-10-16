Как добраться до Ханчжоу на самолёте
В Ханчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hangzhou Xiaoshan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ханчжоу
- Ханчжоу HGHHangzhou Xiaoshan International Airport
Самые дешёвые билеты в Ханчжоу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|3 504
|2ч 20м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|3 739
|3ч 55м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|4 169
|2ч 10м
|29.10.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|4 229
|1ч 55м
|19.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|4 343
|1ч 40м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 835
|2ч
|14.10.2020
|из 🇨🇳Лицзяна
|4 968
|4ч 25м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|5 264
|1ч 50м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|5 379
|2ч
|08.11.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|5 417
|1ч 55м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|5 451
|1ч 25м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|5 609
|24ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|6 305
|2ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|6 685
|2ч 35м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Тунляо
|6 793
|19ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Лючжоу
|6 881
|2ч
|02.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|7 415
|5ч 25м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Мяньяна
|7 569
|2ч 40м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|7 683
|2ч 20м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Чжаотуна
|8 362
|2ч 25м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ибини
|9 788
|2ч 40м
|01.04.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|10 003
|4ч 10м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Лояна
|10 734
|19ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|15 084
|26ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из Гонконга
|18 434
|40ч 10м (⇵2)
|21.12.2020
|из Пусана
|25 564
|42ч 10м (⇵2)
|03.01.2021
|из Сеула
|25 587
|17ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|27 313
|31ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|28 546
|21ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 155
|37ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|36 439
|15ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|40 651
|20ч 30м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|42 719
|26ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|43 160
|48ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|51 658
|46ч 20м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|54 619
|45ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|55 986
|40ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|60 145
|34ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇯🇴Аммана
|62 716
|50ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|87 179
|30ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|103 305
|23ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|118 906
|54ч 15м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|130 314
|33ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|138 294
|7ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|143 118
|19ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|235 948
|27ч (⇵2)
|24.10.2020
|из Абиджана
|347 726
|36ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ханчжоу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ханчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок, Гуанчжоу, Чунцин и Гонконг
- 16.10.202030.11.2020
- 16.10.202019.10.2020
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