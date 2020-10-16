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Как добраться до Ханчжоу на самолёте

В Ханчжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hangzhou Xiaoshan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ханчжоу

  1. Ханчжоу HGH
    Hangzhou Xiaoshan International Airport

Самые дешёвые билеты в Ханчжоу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу3 5042ч 20м
18.10.2020из 🇨🇳Сиани3 7393ч 55м
15.10.2020из 🇨🇳Тяньцзини4 1692ч 10м
29.10.2020из 🇨🇳Тайюани4 2291ч 55м
19.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу4 3431ч 40м
16.10.2020из 🇨🇳Пекина4 835
14.10.2020из 🇨🇳Лицзяна4 9684ч 25м
17.10.2020из 🇨🇳Шаньтоу5 2641ч 50м
28.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни5 379
08.11.2020из 🇨🇳Гуйлини5 4171ч 55м
26.10.2020из 🇨🇳Чанши5 4511ч 25м
11.11.2020из 🇨🇳Наньнина5 60924ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Шэньяна6 3052ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Чэнду6 6852ч 35м
09.11.2020из 🇨🇳Тунляо6 79319ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Лючжоу6 881
02.11.2020из 🇨🇳Харбина7 4155ч 25м
16.10.2020из 🇨🇳Мяньяна7 5692ч 40м
13.10.2020из 🇨🇳Чунцина7 6832ч 20м
12.11.2020из 🇨🇳Чжаотуна8 3622ч 25м
16.10.2020из 🇨🇳Ибини9 7882ч 40м
01.04.2021из 🇹🇭Бангкока10 0034ч 10м
10.11.2020из 🇨🇳Лояна10 73419ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇹🇼Тайбэй15 08426ч 20м (⇵2)
13.10.2020из Гонконга18 43440ч 10м (⇵2)
21.12.2020из Пусана25 56442ч 10м (⇵2)
03.01.2021из Сеула25 58717ч 45м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Москвы27 31331ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура28 54621ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 15537ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇰🇿Алматы36 43915ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇯🇵Токио40 65120ч 30м (⇵1)
20.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)42 71926ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Киева43 16048ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇾Минска51 65846ч 20м (⇵2)
31.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка54 61945ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне55 98640ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула60 14534ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇯🇴Аммана62 71650ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇮🇹Милана87 17930ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу103 30523ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇿Ташкента118 90654ч 15м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇸Белграда130 31433ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇯🇵Осаки138 2947ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇸🇦Джидды143 11819ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Харькова235 94827ч (⇵2)
24.10.2020из Абиджана347 72636ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ханчжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок, Гуанчжоу, Чунцин и Гонконг

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ханчжоу