Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
Завтра в 12:00
12 июл в 09:00
от $340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
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Из Ханчжоу - в водный город Учжэнь
Тихие каналы, красивые мосты и шёпот старинных улочек
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $485 за всё до 2 чел.
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Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
12 июл в 08:00
13 июл в 08:30
от $400 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На китайском языке»
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