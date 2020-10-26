Как добраться до Ханьчжуна на самолёте

В Ханьчжуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hanzhong Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ханьчжуна

Ханьчжун HZG Hanzhong Airport

Самые дешёвые билеты в Ханьчжун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Иньчуани 2 893 1ч 35м из 🇨🇳 Шэньчжэни 12 525 48ч 50м (⇵2) из Гонконга 24 258 26ч 30м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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