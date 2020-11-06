Как добраться до Хэнъяна на самолёте

В Хэнъяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hengyang Nanyue Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хэнъяна

Хэнъян HNY Hengyang Nanyue Airport

Самые дешёвые билеты в Хэнъян из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇨🇳 Шанхая 4 110 2ч 10м * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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