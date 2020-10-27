Как добраться до Хэйхэ на самолёте
В Хэйхэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heihe Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хэйхэ
- Хэйхэ HEKHeihe Airport
Самые дешёвые билеты в Хэйхэ из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|7 055
|12ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|9 473
|28ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|12 612
|13ч 10м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇳🇿Окленда
|127 728
|40ч 36м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|132 076
|57ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|192 348
|42ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|265 293
|56ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хэйхэ
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хэйхэ, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок и Лондон
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