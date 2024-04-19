Экскурсии на русском языке в Хуайхуе (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от 168599₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Китая: удивительный Фэнхуан, парки "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Увидеть "Небесные врата", прокатиться на самом высоком внешнем лифте и полюбоваться горами "Аватара"
Аэропорт Хуайхуа, время зависит ото времени вашего...
19 апр
14 окт
11 ноя
168 599₽ за всё до 10 чел.