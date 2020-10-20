Как добраться до Ичана на самолёте
В Ичане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yichang Sanxia Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ичана
- Ичан YIHYichang Sanxia Airport
Самые дешёвые билеты в Ичан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|2 363
|2ч 10м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|6 032
|2ч 30м
|28.01.2021
|из 🇨🇳Аксу
|48 765
|48ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ичана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ичана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Шанхай
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