Как добраться до Кашгара на самолёте
В Кашгаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kashi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кашгара
- Кашгар KHGKashi Airport
Самые дешёвые билеты в Кашгар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|10 515
|1ч 55м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Кульджи
|11 493
|15ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|14 689
|18ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|14 937
|7ч 15м (⇵1)
|05.04.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|92 038
|8ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кашгара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кашгара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Берлин
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