Как добраться до Лхасы на самолёте
В Лхасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lhasa Gonggar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лхасы
- Лхаса LXALhasa Gonggar Airport
Самые дешёвые билеты в Лхасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 167
|2ч 20м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|10 912
|9ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|13 462
|20ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|14 987
|10ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|62 231
|45ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|216 349
|49ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону