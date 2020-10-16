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Как добраться до Лхасы на самолёте

В Лхасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lhasa Gonggar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лхасы

  1. Лхаса LXA
    Lhasa Gonggar Airport

Самые дешёвые билеты в Лхасу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇳Чэнду7 1672ч 20м
16.10.2020из 🇨🇳Наньнина10 9129ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Яньтая13 46220ч 5м (⇵1)
29.10.2020из 🇨🇳Чжухая14 98710ч 30м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы62 23145ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Киева216 34949ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лхасы