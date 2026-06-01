Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
$2177 за человека
Лхаса: путешествие в «город Богов» в мини-группе
Окунуться в атмосферу высокогорья и исследовать древние реликвии Тибета
Начало: Лхаса, время и место оговариваются индивидуально с...
26 сен в 12:00
$2900 за человека
По пути паломников: комфорт-тур в Тибет. Монастыри, практики и медитации
Увидеть высочайшие вершины мира, обрести глубинное спокойствие и познакомиться с буддизмом
Начало: Аэропорт Лхасы, время прибытия ваших рейсов
24 окт в 10:00
$4200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лхасе в категории «Для иностранцев»
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