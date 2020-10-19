Как добраться до Лицзяна на самолёте
В Лицзяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lijiang Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лицзяна
- Лицзян LJGLijiang Airport
Самые дешёвые билеты в Лицзян из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|1 910
|1ч 45м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|4 216
|3ч 50м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|4 399
|3ч 30м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|4 657
|1ч
|20.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|5 418
|13ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|5 706
|1ч 50м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|5 734
|2ч 55м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|6 640
|3ч 50м
|30.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|6 881
|4ч 55м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|8 543
|10ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|9 333
|25ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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