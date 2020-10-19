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Как добраться до Лицзяна на самолёте

В Лицзяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lijiang Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лицзяна

  1. Лицзян LJG
    Lijiang Airport

Самые дешёвые билеты в Лицзян из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇨🇳Чунцина1 9101ч 45м
11.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу4 2163ч 50м
13.10.2020из 🇨🇳Шанхая4 3993ч 30м
08.11.2020из 🇨🇳Куньмина4 657
20.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу5 41813ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Наньнина5 7061ч 50м
09.11.2020из 🇨🇳Наньчана5 7342ч 55м
20.10.2020из 🇨🇳Пекина6 6403ч 50м
30.11.2020из 🇨🇳Цзинани6 8814ч 55м
31.10.2020из 🇨🇳Циндао8 54310ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу9 33325ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лицзяна