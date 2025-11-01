Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Лояне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

На машине 13 часов 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Два дня в Лояне Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной Начало: В центре города $695 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско Начало: В вашем отеле в Лояне $500 за всё до 5 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов В гротах Лунмэнь увидеть, как искусство и вера высекались в камне $350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Лояна

