Как добраться до Ляньюньгана на самолёте
В Ляньюньгане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lianyungang Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ляньюньгана
- Ляньюньган LYGLianyungang Airport
Самые дешёвые билеты в Ляньюньган из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|4 334
|1ч 50м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|6 793
|23ч 50м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|7 339
|2ч 30м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|7 568
|3ч 5м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 392
|2ч 45м
|02.11.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|9 075
|17ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ляньюньгана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ляньюньгана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чунцин
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