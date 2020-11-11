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Как добраться до Ляньюньгана на самолёте

В Ляньюньгане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lianyungang Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ляньюньгана

  1. Ляньюньган LYG
    Lianyungang Airport

Самые дешёвые билеты в Ляньюньган из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇨🇳Наньчана4 3341ч 50м
09.11.2020из 🇨🇳Сямыни6 79323ч 50м (⇵1)
23.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни7 3392ч 30м
15.10.2020из 🇨🇳Куньмина7 5683ч 5м
31.10.2020из 🇨🇳Чэнду8 3922ч 45м
02.11.2020из 🇨🇳Чжухая9 07517ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ляньюньгана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чунцин

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ляньюньгана