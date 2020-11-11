Как добраться до Лючжоу на самолёте

В Лючжоу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Liuzhou Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лючжоу

Лючжоу LZH Liuzhou Airport

Самые дешёвые билеты в Лючжоу из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Чжэнчжоу 3 742 2ч 35м из 🇨🇳 Шанхая 5 845 3ч 5м из 🇨🇳 Гуанчжоу 9 516 9ч (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Лючжоу

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лючжоу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Ухань

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