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Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»

Яна .
Яна . – Гид из Макао
Познакомьтесь с тонкостью восточной культуры, прогуливаясь по историческому центру Макао.

Мы окунемся в его необычную культуру, изучим, как здесь слились Восток и Запад.

Когда-то тут была порутгальская торговая фактория, а теперь — китайский футуристический мегаполис, мировая столица ⭐️ азарта, где процветают казино.

Как китайская культура переплетается с португальским прошлым? Чем живет современный город? Откуда здесь самый плоский храм и первый театр западного стиля в Азии? Узнаем на экскурсии 🧭.
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Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»
Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»

Что вы увидите

  • Форт
  • руины святого Павла
  • церковь святого Доминика
  • театр Дом Педро V
  • Сенатская площадь
  • Главная площадь
1. Форт 16века и обзор Макао с высоты (от этого форта. видно старый город 🏙️ и немного даже казино)
2. Руина святого Павла ( самый плоский храм😂)
3. Natacha temple
4. Церковь ⛪ святого Доминика
5. holy mercy house
6. Sir Robert ho tung библиотека
7. Первый театр западного стиля в Азии dom Pedro theater
Сенатская площадь
Главная площадь
продолжительность 1 час

еще по описанию:

  • Макао известен всем как столица ⭐️ азартных игр. на его небольшой территории находится более 4 десятков казино, доходы которых превышают доходы Лас Вегаса. Но Макао это не только казино и шопинг но и наследие европейской культуры в сердце Азии.
  • Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по историческому центру Макао. Вашему взгляду будет представлено множество исторических памятников, которые входят в состав Всемирного наследия Юнеско. Гуляя с нами по улицам Макао, Вы сможете окунуться в его необычную культуру, сформированную в ходе слияния культур Востока и Запада.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»
    Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»
    Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»
    Онлайн-экскурсия «Макао — тонкая магия китайской культуры»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Яна .
    Яна .
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