1. Форт 16века и обзор Макао с высоты (от этого форта. видно старый город 🏙️ и немного даже казино)
2. Руина святого Павла ( самый плоский храм😂)
3. Natacha temple
4. Церковь ⛪ святого Доминика
5. holy mercy house
6. Sir Robert ho tung библиотека
7. Первый театр западного стиля в Азии dom Pedro theater
Сенатская площадь
Главная площадь
продолжительность 1 час
еще по описанию:
Макао известен всем как столица ⭐️ азартных игр. на его небольшой территории находится более 4 десятков казино, доходы которых превышают доходы Лас Вегаса. Но Макао это не только казино и шопинг но и наследие европейской культуры в сердце Азии.
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по историческому центру Макао. Вашему взгляду будет представлено множество исторических памятников, которые входят в состав Всемирного наследия Юнеско. Гуляя с нами по улицам Макао, Вы сможете окунуться в его необычную культуру, сформированную в ходе слияния культур Востока и Запада.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.