Яна . – Гид из Макао

Познакомьтесь с тонкостью восточной культуры, прогуливаясь по историческому центру Макао.



Мы окунемся в его необычную культуру, изучим, как здесь слились Восток и Запад.



Когда-то тут была порутгальская торговая фактория, а теперь — китайский футуристический мегаполис, мировая столица ⭐️ азарта, где процветают казино.



Как китайская культура переплетается с португальским прошлым? Чем живет современный город? Откуда здесь самый плоский храм и первый театр западного стиля в Азии? Узнаем на экскурсии 🧭.