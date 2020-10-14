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Как добраться до Нанкина на самолёте

В Нанкине 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nanjing Lukou International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нанкина

  1. Нанкин NKG
    Nanjing Lukou International Airport
  2. Железнодорожная станция Нанкин NKJне гражданский
    Nanjing South Railway Station

Самые дешёвые билеты в Нанкин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇨🇳Сиани3 2851ч 55м
11.11.2020из 🇨🇳Шаньтоу3 4392ч 5м
08.11.2020из 🇨🇳Ордоса3 5702ч 20м
23.10.2020из 🇨🇳Сямыни3 8261ч 45м
14.10.2020из 🇨🇳Саньи4 1883ч 10м
16.10.2020из 🇨🇳Чанши4 3651ч 35м
28.10.2020из 🇨🇳Гуйлини4 4332ч 5м
30.12.2020из 🇨🇳Гуйяна4 4922ч 5м
24.10.2020из 🇨🇳Наньчана4 6061ч 10м
22.12.2020из 🇨🇳Тайюани4 6671ч 55м
17.10.2020из 🇨🇳Чунцина4 6912ч 5м
30.10.2020из 🇨🇳Пекина4 9791ч 55м
20.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана5 4241ч 35м
13.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни6 271
13.10.2020из 🇨🇳Хуха-Хото6 8692ч 15м
24.10.2020из 🇨🇳Чэнду7 5342ч 35м
30.11.2020из 🇨🇳Цзинани7 9244ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Бицзе8 0672ч 5м
30.11.2020из 🇨🇳Дунъина10 11426ч 5м (⇵2)
13.12.2020из Гонконга10 6536ч 15м (⇵1)
15.01.2021из 🇮🇩Джакарты17 07446ч 15м (⇵2)
24.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура23 25019ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Москвы26 12930ч 30м (⇵2)
08.02.2021из Сеула26 71449ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇬Сингапура27 74021ч (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга31 75542ч 5м (⇵2)
07.10.2021из 🇮🇹Милана32 83220ч 10м (⇵2)
01.02.2021из 🇱🇻Риги34 30039ч 25м (⇵2)
31.12.2020из 🇨🇦Ванкувера37 83418ч (⇵1)
01.02.2021из 🇫🇮Хельсинки40 26323ч 25м (⇵2)
04.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса42 45330ч 25м (⇵1)
05.11.2020из 🇨🇭Цюриха42 93332ч 5м (⇵2)
24.02.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)43 17029ч 45м (⇵2)
28.01.2021из 🇮🇹Рима47 49429ч 20м (⇵2)
25.11.2020из 🇯🇵Нагои47 82933ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Одессы49 55848ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Парижа54 77415ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇦Киева56 39642ч 50м (⇵2)
04.01.2021из 🇺🇸Онтарио57 44928ч 51м (⇵2)
23.10.2020из 🇹🇷Стамбула58 78938ч 30м (⇵2)
07.12.2020из 🇦🇺Мельбурна59 57436ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска60 81918ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Львова69 94336ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇹🇷Антальи71 08343ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇰🇿Алматы71 45354ч 45м (⇵2)
29.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне71 96938ч 30м (⇵2)
09.12.2020из 🇨🇦Виннипега73 12722ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇦🇲Еревана74 46136ч 35м (⇵2)
14.12.2020из 🇨🇦Эдмонтона101 39520ч 5м (⇵2)
24.12.2020из 🇷🇺Тюмени103 77533ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇶🇦Дохи117 08126ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга182 66830ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Новосибирска185 87724ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нанкина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Гуанчжоу, Чунцин, Чанша и Чэнду

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Нанкина