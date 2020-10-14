Как добраться до Нанкина на самолёте
В Нанкине 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nanjing Lukou International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нанкина
- Нанкин NKGNanjing Lukou International Airport
- Железнодорожная станция Нанкин NKJне гражданскийNanjing South Railway Station
Самые дешёвые билеты в Нанкин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|3 285
|1ч 55м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|3 439
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Ордоса
|3 570
|2ч 20м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|3 826
|1ч 45м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Саньи
|4 188
|3ч 10м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|4 365
|1ч 35м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|4 433
|2ч 5м
|30.12.2020
|из 🇨🇳Гуйяна
|4 492
|2ч 5м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|4 606
|1ч 10м
|22.12.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|4 667
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|4 691
|2ч 5м
|30.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 979
|1ч 55м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|5 424
|1ч 35м
|13.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|6 271
|2ч
|13.10.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|6 869
|2ч 15м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 534
|2ч 35м
|30.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|7 924
|4ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Бицзе
|8 067
|2ч 5м
|30.11.2020
|из 🇨🇳Дунъина
|10 114
|26ч 5м (⇵2)
|13.12.2020
|из Гонконга
|10 653
|6ч 15м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|17 074
|46ч 15м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|23 250
|19ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 129
|30ч 30м (⇵2)
|08.02.2021
|из Сеула
|26 714
|49ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|27 740
|21ч (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 755
|42ч 5м (⇵2)
|07.10.2021
|из 🇮🇹Милана
|32 832
|20ч 10м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|34 300
|39ч 25м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|37 834
|18ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|40 263
|23ч 25м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|42 453
|30ч 25м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|42 933
|32ч 5м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|43 170
|29ч 45м (⇵2)
|28.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|47 494
|29ч 20м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇯🇵Нагои
|47 829
|33ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|49 558
|48ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|54 774
|15ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|56 396
|42ч 50м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|57 449
|28ч 51м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|58 789
|38ч 30м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|59 574
|36ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|60 819
|18ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|69 943
|36ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|71 083
|43ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|71 453
|54ч 45м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|71 969
|38ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|73 127
|22ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|74 461
|36ч 35м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|101 395
|20ч 5м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|103 775
|33ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|117 081
|26ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|182 668
|30ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|185 877
|24ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нанкина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нанкина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Гуанчжоу, Чунцин, Чанша и Чэнду
- 13.11.202015.11.2020
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