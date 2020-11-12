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Как добраться до Наньтуна на самолёте

В Наньтуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nantong Xingdong Airport» вам не избежать

Список аэропортов Наньтуна

  1. Наньтун NTG
    Nantong Xingdong Airport

Самые дешёвые билеты в Наньтун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана3 7151ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу4 0831ч 45м
09.11.2020из 🇨🇳Цзинани4 3241ч 20м
10.11.2020из 🇨🇳Пекина4 9891ч 50м
12.11.2020из 🇨🇳Шэньяна6 6252ч 45м
08.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу6 78021ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇨🇳Куньмина7 7149ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Фучжоу10 47811ч 50м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы35 63231ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Наньтуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Гонконг

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Наньтуна