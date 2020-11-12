Как добраться до Наньтуна на самолёте
В Наньтуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nantong Xingdong Airport» вам не избежать
Список аэропортов Наньтуна
- Наньтун NTGNantong Xingdong Airport
Самые дешёвые билеты в Наньтун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|3 715
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|4 083
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|4 324
|1ч 20м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 989
|1ч 50м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|6 625
|2ч 45м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|6 780
|21ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|7 714
|9ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|10 478
|11ч 50м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|35 632
|31ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Наньтуна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Наньтуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Гонконг
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