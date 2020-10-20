Как добраться до Нинбо на самолёте
В Нинбо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ningbo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нинбо
- Нинбо NGBNingbo Airport
Самые дешёвые билеты в Нинбо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|3 979
|2ч 5м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 991
|2ч 15м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|4 018
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|4 167
|2ч 10м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Даляни
|4 595
|2ч
|16.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|4 641
|1ч 40м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|5 248
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Вэйхая
|5 346
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|7 668
|26ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Мяньяна
|7 723
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 913
|2ч 45м
|01.02.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|13 383
|21ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из Сеула
|34 030
|43ч 55м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|134 727
|42ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|166 576
|49ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нинбо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нинбо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу, Чунцин, Москва, Нью-Йорк и Шицзячжуан
- 14.10.202027.10.2020
- 18.10.202027.10.2020
- 14.10.202020.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону